Помогите пожалуйста!! Какая глава в романе "Дубровский" До того где нас знакомят с Марьей Кириловной... Дам 50 БЛЛОВ!!!СРОЧЧННООО

Литература
Помогите пожалуйста!! Какая глава в романе "Дубровский" До того где нас знакомят с Марьей Кириловной... Дам 50 БЛЛОВ!!!СРОЧЧННООО
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Если я не ошибаюсь то 2 или 3 Прости точно не помню
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