Составь новое сллво из слова ВИНОГРАД слово существительное которое использует??я только в множественом числе 5 букв

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Составь новое сллво из слова ВИНОГРАД слово существительное которое использует??я только в множественом числе 5 букв
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Автор: Гость
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Гость:
Слово "ДРОВА"--------
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