Помогите пожалуйста, какие небольшие, но эмоциональные стихотворения вы знаете.., от авторов: Мандельштам; Гумилев; Рубцов; Мережковский; Анненский; Кушнер; Ким

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Улетели листья с тополей — Повторилась в мире неизбежность… Не жалей ты листья, не жалей, А жалей любовь мою и нежность! Пусть деревья голые стоят, Не кляни ты шумные метели! Разве в этом кто-то виноват, Что с деревьев листья улетели? рубцов