Упрости выражения номер 619 помогите
Математика
Упрости выражения номер 619 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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2(x+3)+5(x+1)=2x+6+5x+5=7x+11 9(7+y)+8(6+y)=63+9y+48+8y=17y+111 4(3x+23)+7(6+5x)=12x+92+42+35x=47x+134 12(9+8y)+3(11+6y)=108+96y+33+18y=114y+141
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