На пассажирском теплоходе 600 мест.Из них 24процента–места первого класса,38процентов–второго класса,остальные–третьего . Сколько мест третьего класса на теплоходе?

Математика

На пассажирском теплоходе 600 мест.Из них 24процента–места первого класса,38процентов–второго класса,остальные–третьего . Сколько мест третьего класса на теплоходе?

Автор: Гость