Какие изменения внесла декларация в политический строй россии какие задачи стояли перед учредительным собранием? охорактеризуйте принципы изберательного права названием деклорации
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Какие изменения внесла декларация в политический строй россии какие задачи стояли перед учредительным собранием? охорактеризуйте принципы изберательного права названием деклорации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понимаешь тут надо читать параграф а так то изменили законы
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