Номер 707( а и б) Номер 708(а) Помогите пожалуйста!!
Математика
Номер 707( а и б) Номер 708(а) Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х+5х)*18=144 8х*18=144 144х=144 х=144:144 х=1 (7у-3у):8=17 4у=17*8 4у=136 у=136:4 у=34 а) 183340:89*104=214240 1)183340:89=2060 2)2060*104=214240
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