Помогите пожалуйста! Какие падежи в словах первым, первого, вторым, третьим, седьм??м, восьмой, девятый, десятый, шестого, пятого, пятый, шестой, два, первого прошу вас помогите!
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Помогите пожалуйста! Какие падежи в словах первым, первого, вторым, третьим, седьм??м, восьмой, девятый, десятый, шестого, пятого, пятый, шестой, два, первого прошу вас помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым т.п.,первого в.п.,вторым т.п,третьим т.п.,седьмым т.п.,восьмой и.п,девятый и.п,десятый и.п.,шестого р.п.,пятого р.п.,пятый и.п.,шестой и.п.,два и.п.
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