Помогите пожалуйста! Какие падежи в словах первым, первого, вторым, третьим, седьм??м, восьмой, девятый, десятый, шестого, пятого, пятый, шестой, два, первого прошу вас помогите!

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Помогите пожалуйста! Какие падежи в словах первым, первого, вторым, третьим, седьм??м, восьмой, девятый, десятый, шестого, пятого, пятый, шестой, два, первого прошу вас помогите!

Автор: Гость