Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72 кг. Масса конфет в одной коробке равна 8 кг 600 г.Чему равна масса пустой коробки?

Математика
Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72 кг. Масса конфет в одной коробке равна 8 кг 600 г.Чему равна масса пустой коробки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу одной коробки конфет 72:8=9 кг переведем кг в граммы 9 кг=9000г     8кг 600г=8600г найдем массу пустой коробки: 9000-8600=400г
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