Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72 кг. Масса конфет в одной коробке равна 8 кг 600 г.Чему равна масса пустой коробки?

Математика

Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72 кг. Масса конфет в одной коробке равна 8 кг 600 г.Чему равна масса пустой коробки?

Автор: Гость