------ПОМОГИТЕ------- выделить суффикс глаголов . Дочитаешь рассказ , почитаем книгу, нарисуем иллюстрацию, любят картинки , благодарим автора, привезут новые журналы , владеете английским языком , переводит с немецкого , влияе...
Русский язык
------ПОМОГИТЕ------- выделить суффикс глаголов . Дочитаешь рассказ , почитаем книгу, нарисуем иллюстрацию, любят картинки , благодарим автора, привезут новые журналы , владеете английским языком , переводит с немецкого , влияет на культуру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочитаешь рассказ-суффикс АПочитаем книгу-суффикс АНарисуем иллюстрацию-суффикс УЛюбят картинки-нет суффиксаБлагодарим автора-нет суффиксаПривезут новые журналы-нет суффиксаВладеете английский языком-суффикс Е (первая буква е)Переводит с немецкого-нет суффиксаВлияет на культуру-суффикс Я
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