------ПОМОГИТЕ------- выделить суффикс глаголов . Дочитаешь рассказ , почитаем книгу, нарисуем иллюстрацию, любят картинки , благодарим автора, привезут новые журналы , владеете английским языком , переводит с немецкого , влияе...

Русский язык
------ПОМОГИТЕ------- выделить суффикс глаголов . Дочитаешь рассказ , почитаем книгу, нарисуем иллюстрацию, любят картинки , благодарим автора, привезут новые журналы , владеете английским языком , переводит с немецкого , влияет на культуру
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочитаешь рассказ-суффикс АПочитаем книгу-суффикс АНарисуем иллюстрацию-суффикс УЛюбят картинки-нет суффиксаБлагодарим автора-нет суффиксаПривезут новые журналы-нет суффиксаВладеете английский языком-суффикс Е (первая буква е)Переводит с немецкого-нет суффиксаВлияет на культуру-суффикс Я

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса каждой из трёх посылок 16 кг 450 г, а каждой из двух других - 12 кг 150 г. на сколько килограммов общая масса всех посылок меньше 100 кг ?
Ответить
Математика
Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72 кг. Масса конфет в одной коробке равна 8 кг 600 г.Чему равна масса пустой коробки?
Ответить
Русский язык
Доделать предложение. . . . и . . . , . . . и . . . обеспечивают успех в любом начатом деле.
Ответить
Алгебра
Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии: -0,4; 2; -10;... Найдите су??му первых пяти её членов.
Ответить
Русский язык
Составьте аналогичное предложение этому: учиться всегда пригодится))))срочно дело пожалуйста!!!!
Ответить