Помогите пожалуйста: Каковы отличительные признаки различных классов моллюсков? Как строение моллюсков связанно с их способами питания? Пожалуйста* Заранее спасибо))
Биология
Помогите пожалуйста: Каковы отличительные признаки различных классов моллюсков? Как строение моллюсков связанно с их способами питания? Пожалуйста* Заранее спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
У молюсков 3 класса -Класс брюхоногие Обитают в пресных и морских водоемах.Есть наземные формы. Особенности строения :тело деференцированно на голову , туловище и ногу.Раковига цельная .Тело асиметрично. Пищеварительная система представленна пищиварителтным трактом и железами.В глодке есть терка-радула служащая для захвата пищи. Имеются челюсти Или известковые утолщенния кутикулы. Анальное отверстие открывается в передней части тела. Класс двустворчатые. Раковина состоит из двух створок. Питаются пассивно у даостворчатых есть вводной и выводной сифоны .Через вводной вода входит .А через вввожной выходит . Терка и слюнные железы редуцированны. Класс Головоногие Тело состоит из головы туловища и щупальца. Имеются челюсти.
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