Помогите пожалуйста!(Хотя бы одно) Спасибо 1) -7(2 - 3x) = 56 2) (5 + 7a)* 15= -30
Математика
Помогите пожалуйста!(Хотя бы одно) Спасибо 1) -7(2 - 3x) = 56 2) (5 + 7a)* 15= -30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом уравнении получается странный ответ. выход один- округлить. но перепроверь может написал неправильно само уравнение
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