Помогите пожалуйста Хронология: а)централизованное государство б)раннефеодальная монархия в)феодальная раздробленность г)первобытный строй

История
Помогите пожалуйста Хронология: а)централизованное государство б)раннефеодальная монархия в)феодальная раздробленность г)первобытный строй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г б в а вот так вот с верху в низ
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