Сочинение на тему "Можно ли судить о людях по их внешности" 15 предложений Даю 33 б??ла

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Сочинение на тему "Можно ли судить о людях по их внешности" 15 предложений Даю 33 б??ла
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