Каково историческое значение образования казахской асср
История
Каково историческое значение образования казахской асср
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Образование Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР)1. Мероприятия по созданию Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР). После победы над объединенными силами внутренней опозиции и иностранной интервенции в стране создались условия перехода к мирному хозяйственному строительству. Государство вступало в новую полосу развития - в период восстановления народного хозяйства. Опыт советского строительства показал большевикам, что необходимо считаться с идеей национальной государственности народов окраин. Советское правительство начало подготовительную работу по образованию Казахской автономной республики. 10 июля 1919 г. В.И. Ленин подписал декрет «О революционном Комитете по управлению Киргизским (Казахским) краем». В нем говорилось, что Казревком учреждается как высшее военно-гражданское управление краем. Декрет определял его цели и задачи: борьба против контрреволюции и интервенции, создание условий для государственного, хозяйственного и культурного строительства в крае, подготовка учредительного съезда Советов в Казахстане. В ведении ревкома находились казахские территории Астраханской губернии и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская.Во главе Казревкома был поставлен первый советский комиссар С. Пестковский, поляк по национальности. В составе ревкома были В. Лукашев, А. Жангильдин, А. Байтурсынов, М. Тунганчин, С. Мендешев, Б. Каралдин, Б. Каратаев, Т. Седельников. Затем в его состав вошли также А. Авдеев, А. Айтиев, А. Алибеков, С. Ар- ганчеев, С. Сейфуллин, X. Габбасов, В.А. Радус-Зенькович и др.Казревком и его органы на местах проводили работу по объединению казахских земель, организации Советов в Казахской степи, привлечению лояльно настроенных к советскому строительству представителей национальной интеллигенции. Начала издаваться газета «Ушкын» («Искра») - орган Казревкома. 9 марта 1920 г. было принято решение о ликвидации Алаш-Орды, именовавшейся правительством Киргизии (Казахстана).
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