Каково историческое значение образования казахской асср

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Образование Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР)1. Мероприятия по созданию Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР). После победы над объ­единенными силами внутренней опозиции и иностранной интервен­ции в стране создались условия перехода к мирному хозяйственному строительству. Государство вступало в новую полосу развития - в период восстановления народного хозяйства. Опыт советского строительства показал большевикам, что необходимо считаться с идеей национальной государственности народов окраин. Советское правительство начало подготовительную работу по образованию Ка­захской автономной республики. 10 июля 1919 г. В.И. Ленин подписал декрет «О революционном Комитете по управлению Киргизским (Казахским) краем». В нем го­ворилось, что Казревком учреждается как высшее военно-граждан­ское управление краем. Декрет определял его цели и задачи: борьба против контрреволюции и интервенции, создание условий для госу­дарственного, хозяйственного и культурного строительства в крае, подготовка учредительного съезда Советов в Казахстане. В ведении ревкома находились казахские территории Астраханской губернии и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская.Во главе Казревкома был поставлен первый советский комис­сар С. Пестковский, поляк по национальности. В составе ревкома были В. Лукашев, А. Жангильдин, А. Байтурсынов, М. Тунганчин, С. Мендешев, Б. Каралдин, Б. Каратаев, Т. Седельников. Затем в его состав вошли также А. Авдеев, А. Айтиев, А. Алибеков, С. Ар- ганчеев, С. Сейфуллин, X. Габбасов, В.А. Радус-Зенькович и др.Казревком и его органы на местах проводили работу по объ­единению казахских земель, организации Советов в Казахской сте­пи, привлечению лояльно настроенных к советскому строительству представителей национальной интеллигенции. Начала издаваться газета «Ушкын» («Искра») - орган Казревкома. 9 марта 1920 г. было принято решение о ликвидации Алаш-Орды, именовавшейся правительством Киргизии (Казахстана).