Помогите пожалуйста 5*x-36=24

Математика
Помогите пожалуйста 5*x-36=24
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=24+36 5х=60 Х=60/5 Х=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какую функцию выполняют животные клетки
Ответить
Английский язык
Как перевестти на андглиский машина которрая у меня зсть
Ответить
Окружающий мир
Отличительные черты человека прямохождение
Ответить
Русский язык
Какие орфограммы в слове сутки
Ответить
Русский язык
Сколько слогов в слове? 1) столько же, сколько букв. 2) столько же, сколько мягких согоасных звуков 3) столько же, сколько гласных звуков 4) стольк...
Ответить