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Помогите пожалуйста 5*x-36=24
Математика
Помогите пожалуйста 5*x-36=24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=24+36 5х=60 Х=60/5 Х=12
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