Железо образует с бромом 2 соединения в которых Она проявляет переменную валентность равную двум и трем Составьте формулы оксидов в которых железо проявляет такие значения валентности

Химия

Железо образует с бромом 2 соединения в которых Она проявляет переменную валентность равную двум и трем Составьте формулы оксидов в которых железо проявляет такие значения валентности

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