Железо образует с бромом 2 соединения в которых Она проявляет переменную валентность равную двум и трем Составьте формулы оксидов в которых железо проявляет такие значения валентности
Химия
Железо образует с бромом 2 соединения в которых Она проявляет переменную валентность равную двум и трем Составьте формулы оксидов в которых железо проявляет такие значения валентности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
II III FeBr2 FeBr3 формулы оксидов в которых железо проявляет переменную валентность равную двум и трем
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