Очень срочно, помогите, плиз.

Гость: Гость:

1) Один слог: • чай, час, жир, шил, жизнь. 2) Два слога: • встре-ча, чаш-ка, ща-вель, кув-шин, ши-пит, ши-ны, ё-жик. 3) Три слога: • пло-щад-ка, у-го-щай, от-ве-чай, ов-чар-ка, ши-пов-ник, сне-жин-ка, э-та-жи, пу-шин-ка.