Помогите, пожалуйста, кто чем может
Математика
Помогите, пожалуйста, кто чем может
Ответ(ы):
Гость:
2) Квадратное уравнение, решаем относительно X: Ищем дискриминант:D=(-3)^2-4*2*(-5)=9-4*2*(-5)=9-8*(-5)=9-(-8*5)=9-(-40)=9+40=49; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня:X_1=(2root49-(-3))/(2*2)=(7-(-3))/(2*2)=(7+3)/(2*2)=10/(2*2)=10/4=2.5;X_2=(-2root49-(-3))/(2*2)=(-7-(-3))/(2*2)=(-7+3)/(2*2)=-4/(2*2)=-4/4=-1.
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