Помогите пожалуйста: Лиственные деревья занимают 20% площади лесного массива. Остальная часть занята кустарником и хвойными деревьями, причём их площади относятся как 3:5. Чему равна площадь всего лесного массива, если кустарн...

Математика

Помогите пожалуйста: Лиственные деревья занимают 20% площади лесного массива. Остальная часть занята кустарником и хвойными деревьями, причём их площади относятся как 3:5. Чему равна площадь всего лесного массива, если кустарником занято на 14 гектара меньше, чем хвойным лесом?

Автор: Гость