Помогите пожалуйста: Лиственные деревья занимают 20% площади лесного массива. Остальная часть занята кустарником и хвойными деревьями, причём их площади относятся как 3:5. Чему равна площадь всего лесного массива, если кустарн...
Математика
Помогите пожалуйста: Лиственные деревья занимают 20% площади лесного массива. Остальная часть занята кустарником и хвойными деревьями, причём их площади относятся как 3:5. Чему равна площадь всего лесного массива, если кустарником занято на 14 гектара меньше, чем хвойным лесом?
Ответ(ы):
Гость:
100 проц.-20 проц.=80 проц. -занято кустарником и хвойными из них 3+5=8 частей, поэтому 30 проц. -кустарники и 50 проц. - хвойные 50-30=20 проц. разница между ними, которая по условию = 14 га поэтому 14*100/20=70 га - общая площадь
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