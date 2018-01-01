Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 86 х (727216 : 604 + 2018) – 181708 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18

Математика

Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 86 х (727216 : 604 + 2018) – 181708 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18

Автор: Гость