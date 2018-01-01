Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 86 х (727216 : 604 + 2018) – 181708 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18
Математика
Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 86 х (727216 : 604 + 2018) – 181708 33 кг 120 г : (41 кг 120 г – 39 кг 280 г) (189 руб. 12 коп. + 16 руб. 50 коп.) х 18
Ответ(ы):
Гость:
Вот 727216:604=1204 1204+2018=3222 86*3222=277092 277092-181708=95384
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