Помогите срочно! кто мне поможет дам 20б. вот задание решить уравнения. 1) 2) 3) заранее спасибо мне очень нужна ваша помощь
Математика
Помогите срочно! кто мне поможет дам 20б. вот задание решить уравнения. 1) 2) 3) заранее спасибо мне очень нужна ваша помощь
Ответ(ы):
Гость:
5=4х-2 4х=5+2 4х=7 х= 7/4 =1 3/4 3/4= х+5/8 24=4х+20 4х=24-20 4х=4 х=1 4t+32=12 4t=-32-12 4t=-20 t=-5
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