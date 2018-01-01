Морфологический разбор помогите Сырая, Осенью

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Морфологический разбор помогите Сырая, Осенью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: СЫРОЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное Формы: сырой, сырого, сырому, сырым, сыром, сырая, сырую, сырою, сырое, сырые, сырых, сырыми, сыр, сыра, сыро, сыры, сырее, сырей, посырее, посырей, сырейший, сырейшего, сырейшему, сырейшим, сырейшем, сырейшая, сырейшей, сырейшую, сырейшею, сырейшее, сырейшие, сырейших, сырейшими
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