Тренеровка по гимнастике у Лены начилась в 11ч 15мин и продолжалась 1ч 50мин. Во сколько закончилась тренеровка у Лены

Математика
Тренеровка по гимнастике у Лены начилась в 11ч 15мин и продолжалась 1ч 50мин. Во сколько закончилась тренеровка у Лены
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11 ч 15 мин+1 ч 50 мин=12 ч 65 мин=13 ч 5мин
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