Помогите пожалуйста мне не могу.СПб

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Помогите пожалуйста мне не могу.СПб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Обозначает мягкость согласных медаль, асфальт 2. Разделительный медальон, компьютер 3.Указывает на женский род суши,полночь.
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