Воду какой массы можно нагреть от 30 градусов до кипения, израсходовав 2 кг дров? П??терями тепла пренебречь. (Через "дано" и объяснения, пожалуйста)

Физика

Воду какой массы можно нагреть от 30 градусов до кипения, израсходовав 2 кг дров? П??терями тепла пренебречь. (Через "дано" и объяснения, пожалуйста)

Автор: Гость