Воду какой массы можно нагреть от 30 градусов до кипения, израсходовав 2 кг дров? П??терями тепла пренебречь. (Через "дано" и объяснения, пожалуйста)

Физика
Воду какой массы можно нагреть от 30 градусов до кипения, израсходовав 2 кг дров? П??терями тепла пренебречь. (Через "дано" и объяснения, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t₁=30 °C t₂=100 °C m = 2 кг --------- m₁- ? Греем воду: Q₁=c*m*(t₂-t₁) Сжигаем дрова: Q=q*m Поскольку потерь тепла нет, то Q₁=Q c*m₁*(t₂-t₁)=q*m m₁=q*m / (c*(t₂-t₁) = 8,3*10⁶*2 / (4200*(100-30) ≈ 55 кг
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