Решите уравнения 21*(y-8)=84

Математика
Решите уравнения 21*(y-8)=84
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= 12. 84:21=4. 8+4=12
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