Решите уравнения 21*(y-8)=84
Математика
Решите уравнения 21*(y-8)=84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= 12. 84:21=4. 8+4=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 11 яшеков яблок 4 ц 62 кг ,а масса 18 яшеков груш 6 ц 12 кг. на сколько кг масса 1 яще??а яблок больше массы 1 ящека груш
Информатика
Выясните, какой сигнал должен быть на выходе схемы при каждом возможном наборе си??налов на входах. Заполните таблица работы схемы. помогите пожа...
Математика
Срочна!!!!!!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 градусов основания 15 и 12 найт?? высоту трапеции