Выясните, какой сигнал должен быть на выходе схемы при каждом возможном наборе си??налов на входах. Заполните таблица работы схемы. помогите пожалуйста.

Информатика
Выясните, какой сигнал должен быть на выходе схемы при каждом возможном наборе си??налов на входах. Заполните таблица работы схемы. помогите пожалуйста.
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А  в  ф 0 0  1 0 1   1 1 0  0 1 1  0
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