Как решается задача сколько девочек в классе если всего 24 ученика а мальчиков вдв??е больше чем девочек
Математика
Как решается задача сколько девочек в классе если всего 24 ученика а мальчиков вдв??е больше чем девочек
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Гость:
14 мальчиков 7 девочек
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