1 страница содержит 50 строк по 60 символов.Книга содержит 200 страниц. Определить: 1.информационный объем страницы. 2.информационный объем книги. 3.сколько книг вместится на 1 CD-Disk.

Информатика
1 страница содержит 50 строк по 60 символов.Книга содержит 200 страниц. Определить: 1.информационный объем страницы. 2.информационный объем книги. 3.сколько книг вместится на 1 CD-Disk.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 300 2.60000 3.700мбайт/60000=700*1024*1024/60000
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