Сочинение описание действий "Как я мою аквариум" очень срочно пожалуйста

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когда мне было ... лет мама мне купила аквариум,там у меня живут 6 рыбок. все рыбки разных видов,но ухаживаю за ними я по-одинаковому.рыбкам также,как и нам не хочется жить в грязи,поэтому я мою аквариум.я делаю это так: 1.ловлю рыбок специальным сочком,и помещаю их в ведерко с водой. 2.выливаю воду из аквариума 3.меняю воду 4.наливаю новую воду 5.добавляю рыбок без помощи мамы я бы не обошлась мне очень нравится мои рыбки,хоть и за ними нужен строгий уход