Сочинение описание действий "Как я мою аквариум" очень срочно пожалуйста

Русский язык
Сочинение описание действий "Как я мою аквариум" очень срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      когда мне было ... лет мама мне купила аквариум,там у меня живут 6 рыбок.       все рыбки разных видов,но ухаживаю за ними я по-одинаковому.рыбкам также,как и нам не хочется жить в грязи,поэтому я мою аквариум.я делаю это так: 1.ловлю рыбок специальным сочком,и помещаю их в ведерко с водой. 2.выливаю воду из аквариума 3.меняю воду 4.наливаю новую воду 5.добавляю рыбок без помощи мамы я бы не обошлась         мне очень нравится мои рыбки,хоть и за ними нужен строгий уход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что имеет земля в отличее от других планет
Ответить
Немецкий язык
Помогите по немецкому!! Schreib die Satze I'm Prateritum
Ответить
Алгебра
12x в кубе * 5 --------------- --- 25 4x
Ответить
Математика
А такой как 3(28a+b)-73a+8b при a+b=7
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. 1)тема и идея спектакля "чисто английское приведение"2) тема п??становки или анализ постановки
Ответить