Помогите пожалуйста. 1)тема и идея спектакля "чисто английское приведение"2) тема п??становки или анализ постановки

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Помогите пожалуйста. 1)тема и идея спектакля "чисто английское приведение"2) тема п??становки или анализ постановки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спектаклем сие действо назвать трудно, больше всего подходит БАЛАГАН, причем балаган низкопробный. Если считаете своих детей умственно отсталыми, то вам можно сходить на этот спектакль. Режиссер пытался из классического представления сделать клоунаду, в результате убил смысл произведения, опошлил главную идею и клоунаду показать не мог. Над чем ребенок должен был смеяться?? над тем, что приведение говорит АТАТА и лупит куклу? или над тем как в начале второго акта издевается над престарелым работником театра, остригает её и засовывает в железный ящик??? Это самое невменяемое представление, которое я когда нибудь видел.
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