План и сочинение на тему: Чем актуальна в наше время Повесть о Петре и Февронии. По быстрей пожалуйста.

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Выбрать правильный ответ,он может быть не единственным: 1. Тема произведения-это а)главная мысль б)основной предмет повествования в)конкретная описанная ситуация 2.Проблематика произведения-это а)круг вопросов, затронутых в произведении б)главная тема произведения в)отражение в тексте авторского понимания и осмысления действительности 3. Идея произведения-это а)то,что хотел сказать автор б)нравственный "урок" произведения в)главная обобщающая мысль произведения 4. Могут ли в одном художественном произведении подниматься разные проблемы: а)да б)нет в)нельзя ответить однозначно 5. Действующее лицо художественного произведения является а)образом б)персонажем в)лирическим героем 6.Персонажем произведения может быть а)только человек б)только одушевлённый предмет в)любой предмет или явление 7.В систему персонажей входят а)герои и их прототипы б)герои главные,второстепенные и эпизодические в)герои и автор 8.Есть ли разница между понятиями "автор" и "повествователь"? а)нет б)да,принципиальная в)да,но незначительная 9.Лирический герой-это а)сам поэт б)действующее лицо стихотворения в)образ человека, чьи чувства,настроения,переживания стремится выразить автор 10. Средствами создания характера литературного героя могут выступать а) художественная деталь б)речь героя в)поступки героя 11. Портретные детали-это разновидность а)деталей внешности б)пейзажных деталей в)деталей одежды 12. Психологические детали отражают а)внутренний мир человека б)особенности поведения в)его происхождение 13. "Роговые очки,длинный нос.Белые в полоску брюки.Сам длинный,тощий"-какой это портрет? а)портретное описание б)портрет-сравнение в)портрет впечатление 14. "Ни деревьев,ни кустов-ничего,кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны,серые озерки и серые ручьи"-какой это пейзаж? а)пейзаж-описание б)пейзаж-сравнение в)пейзаж-впечатление