Обьясни почему в водоемах загрязненных бытовыми и промышленными отходами цветен??е воды может достигать катастрофических масштабов
Биология
Обьясни почему в водоемах загрязненных бытовыми и промышленными отходами цветен??е воды может достигать катастрофических масштабов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за этого гибнут рыбы,которыми в свою очередь питаются люди. Загрязняет сия вода и воздух. Человеку становится трудно дышать. Всё в цепочке. Никто не выживет в загрязненной атмосфере
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