Пж помогите 380 упр задача пж помогитеее

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В задаче одно значение неправильно (если только это не тема про приближенные значения ). я возьму не 56, 55 кг лимонов. Принцип решения понятен. 1) 740-55-36-34=615(кг) - всех фруктов поровну 2) 615:3=205(кг)-каждого поровну 3) 205+55=260(кг) - лимонов 4) 205+36=241(кг) - апельсинов 5) 205+34=239(кг) - мандаринов Значения могут иметь небольшое различие.