Пж помогите 380 упр задача пж помогитеее

Математика
Пж помогите 380 упр задача пж помогитеее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче одно значение неправильно (если только это не тема про приближенные значения ). я возьму не 56, 55 кг лимонов. Принцип решения понятен. 1)   740-55-36-34=615(кг) - всех фруктов поровну 2)   615:3=205(кг)-каждого поровну 3)   205+55=260(кг) - лимонов 4)  205+36=241(кг) - апельсинов 5)   205+34=239(кг) - мандаринов Значения могут иметь небольшое различие.
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