Пж помогите 380 упр задача пж помогитеее
Математика
Пж помогите 380 упр задача пж помогитеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче одно значение неправильно (если только это не тема про приближенные значения ). я возьму не 56, 55 кг лимонов. Принцип решения понятен. 1) 740-55-36-34=615(кг) - всех фруктов поровну 2) 615:3=205(кг)-каждого поровну 3) 205+55=260(кг) - лимонов 4) 205+36=241(кг) - апельсинов 5) 205+34=239(кг) - мандаринов Значения могут иметь небольшое различие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Выпиши слова-предметы.слова-признаки.слова-действия........наступила осень.-небо стало серым.-часто идут дожди.-где птицы.-они улетели в тёплые кра...