Помогите составить кроссворд по экологии на тему Животные и их пища))!!

Гость: Гость:

1. Часть экосистемы, которая состоит из группы организмов, отличающихся друг от друга по способу питания: продуценты, редуценты, консументы.2. Организмы, питающиеся организмами, создающими органические вещества.3. Организм, длительное время существующий за счёт другого организма.4. Среда, обеспечивающая условия жизни живым организмам, включающая земную кору, рельеф, почву, поверхностные и подземные воды, атмосферу, солнечный свет и тепла, питательные вещества.5. Разрушители мёртвого органического вещества.6. Организмы, питающиеся растительными остатками и трупами животных.7. Организм, который употребляется в пищу другим животным.8. Процесс превращения зелёными растениями, бактериями, водорослями энергии излучения Солнца в энергию химических связей органического вещества.9. Организмы, употребляющие в пищу и растения, и животные.10. Организмы, производящие с помощью фотосинтеза органические вещества и выделяющие в атмосферу кислород.11. Организм, который употребляет в пищу другое животное.Ответы на рисунке)