Простое, двусоставное, распространённое, полное предложения по 2-3 примера
Русский язык
Простое, двусоставное, распространённое, полное предложения по 2-3 примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с мамой решили сходить в магазин. Лесная тропинка была усыпана снегом. Свет утреннего солнца проник в мою комнату.
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