Менин болашак патерим шыгарма отинем срочно
Қазақ тiлi
Менин болашак патерим шыгарма отинем срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен өскенде Астанадан үлкеен пəтер аламын. Мен онда өз отбасыммен тұратын боламын.Пəтерімде міндетті түрде улкен қонақ бөлме болады. Мен өз бөлмемнің кең əрі жарық болғанын қалаймын.Болашақта не боларын білмеймін, бірақ мен астана қаласынан үлкен пəтер алғым келеді мен міндетті түрде пəтер аламын, өйткені бұл менің мақсатым, əрі арманым
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