Срочна!!!!!!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 градусов основания 15 и 12 найт?? высоту трапеции
Математика
Срочна!!!!!!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 градусов основания 15 и 12 найт?? высоту трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведёт высоту к оснаванию из вершины прямого угла, получится прямоугольный треугольник, катет которого равен 15-12=3 см ,так как получился прямоугольник так как угол равен 45 градусов то катеты равны значит высота равна 3 см
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