Масса 11 яшеков яблок 4 ц 62 кг ,а масса 18 яшеков груш 6 ц 12 кг. на сколько кг масса 1 яще??а яблок больше массы 1 ящека груш
Математика
Масса 11 яшеков яблок 4 ц 62 кг ,а масса 18 яшеков груш 6 ц 12 кг. на сколько кг масса 1 яще??а яблок больше массы 1 ящека груш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц=100 кг,462/11=42 кг яблок в одном ящике,612/18=34 кг груш в одном ящике,42-34=8 кг масса одного ящика яблок больше массы одного ящика груш
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