Плакат на тему способы очищения воздуха
Окружающий мир
Плакат на тему способы очищения воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй на листе а-4 , много людей которые садят деревья и напиши с низу "берегите воздух будьте лучше "
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