Помогите пожалуйста! морфологический разбор слова ( дальнейший)
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Помогите пожалуйста! морфологический разбор слова ( дальнейший)
Ответ(ы):
Гость:
Дальнейший - прил. 1. (сущ, к котому относится прилаг) (какой?) дальнейший ( обозн. призрак предмета ) Н.Ф - дальнейший. 2. Пост - относит. Непост - Им. п., ед. ч., ж.р. 3. (Какой?) Дальнейший ( подчеркни тут "дальнейший" волнистой линией) Если будут вопросы, обращайся.
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