Помогите пожалуйста! морфологический разбор слова ( дальнейший)

Гость: Гость:

Дальнейший - прил. 1. (сущ, к котому относится прилаг) (какой?) дальнейший ( обозн. призрак предмета ) Н.Ф - дальнейший. 2. Пост - относит. Непост - Им. п., ед. ч., ж.р. 3. (Какой?) Дальнейший ( подчеркни тут "дальнейший" волнистой линией) Если будут вопросы, обращайся.