Задача в Pascal ABC)) Помогите решить, пожалуйста!!! Написать процедуру или функцию, ко??орая вычисляет сумму цифр натурального числа. В основной программе ввести 3 числа и вывести то, у которого сумма цифр максимальная.

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Задача в Pascal ABC)) Помогите решить, пожалуйста!!! Написать процедуру или функцию, ко??орая вычисляет сумму цифр натурального числа. В основной программе ввести 3 числа и вывести то, у которого сумма цифр максимальная.

Автор: Гость