Какой была Горловка (город) 100 лет назад! Срочно! плиииз☺☻

Гость: Гость:

В 1913 году в Горловке работали 50 предприятий с общей численностью занятых 13 тыс. человек. Население Горловки, имевшей статус заштатного города, составляло более 30 тыс. человек. В центре стояли дома владельцев предприятий и инженерно-технических работников, несколько десятков казарм и типовые трехоконные домики, размещённые на 18 линиях по 70 домов. Около 10 тыс. рабочих проживали в полуземлянках, сараях и летних кухнях. Имелись 3 больницы на 80 коек, 2 церковноприходских, 4 заводских и 10 двухклассных земских школ, штейгерская школа (готовила штейгеров, маркшейдеров и машинистов подъёма), клубтеатр, кинотеатр («Клуб-кинотеатр „Банакер“» на 300 мест, с 1914 года).В 1916 Горловка официально стала городом. Прочитай, поймешь, только эти даты(По твоим словам 100 лет назад.)