Придумать 14 предложений с относительными и вопросительными местоимениями (7+7, парами).
Русский язык
Придумать 14 предложений с относительными и вопросительными местоимениями (7+7, парами).
Ответ(ы):
Гость:
✔ Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? (С. Маршак) – Я знаю, кто стучится в мою дверь. ✔ О чём ты думаешь? – Я догадываюсь, о чём ты думаешь. ✔ В каком городе ты живёшь? – По твоему IP-адресу я определила, в каком городе ты живёшь. ✔ Чья это дача? – Я знаю, чья это дача. ✔ В котором часу ты вернёшься с занятий? – Ты так и не сказал, в котором часу вернёшься с занятий.
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