В треугольнике ABC угол A=45 градусам,BC=10 см., а высота BD делит сторону AC на отрезки AD=6 ??м и DC=8 см.Найдите площадь треугольника и высоту, проведенную к стороне BC. Другая задача. В треугольнике ABC угол C=45 градусам...

Геометрия

В треугольнике ABC угол A=45 градусам,BC=10 см., а высота BD делит сторону AC на отрезки AD=6 ??м и DC=8 см.Найдите площадь треугольника и высоту, проведенную к стороне BC. Другая задача. В треугольнике ABC угол C=45 градусам,AB=10 см, а высота AD делит сторону CB, на отрезки CD=8 см и DB=6 см.Найдите площадь треугольника и высоту, проведенную к стороне AB. Решить все задачи

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