Помогите решить задачи по информатике. 1)Монитор позволяет получить на экране 2 в 24 степени цветов. какой объём памяти в байтах требуется для кодирования 1 пикселя ?
Информатика
Помогите решить задачи по информатике. 1)Монитор позволяет получить на экране 2 в 24 степени цветов. какой объём памяти в байтах требуется для кодирования 1 пикселя ?
Ответ(ы):
Гость:
Для кодирования 1 пикселя требуется 24 бита = 3 байта
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