Помогите решить задачи по информатике. 1)Монитор позволяет получить на экране 2 в 24 степени цветов. какой объём памяти в байтах требуется для кодирования 1 пикселя ?

Информатика

Помогите решить задачи по информатике. 1)Монитор позволяет получить на экране 2 в 24 степени цветов. какой объём памяти в байтах требуется для кодирования 1 пикселя ?

Автор: Гость