Реши уравнение х:3*7=210
Математика
Реши уравнение х:3*7=210
Ответ(ы):
Гость:
X/3*7=210 x/3=30 x=3*30 x=90
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