Помогите пожалуйста морфологический разбор слова птица . Предложение в котором используется это слово : Гагара крупная Водяная птица , обычно черного цвета . План разбора : Постоянные признаки : ... Непостоянные признаки...

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Помогите пожалуйста морфологический разбор слова птица . Предложение в котором используется это слово : Гагара крупная Водяная птица , обычно черного цвета . План разбора : Постоянные признаки : ... Непостоянные признаки : ... Заранее огромное спасибо !

Автор: Гость