Помогите пожалуйста надо определить падеж вставить буквы и определить склонение: к горохов... супу о погож... дне за син... шляпу юн... человеку на нижн... губу в ажурн... шатре от горьк... вкуса в дремуч... лесу у бод...

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Помогите пожалуйста надо определить падеж вставить буквы и определить склонение: к горохов... супу о погож... дне за син... шляпу юн... человеку на нижн... губу в ажурн... шатре от горьк... вкуса в дремуч... лесу у бодлив... барана о больн.. горле около рыж... кота к пшеничн... полю у опасн... бандита к плещущ... морю у тих... голоса о ранн... завтраке к ранн... утру с детск... одеждой о хорош... лыжнике от хитр... взгляда на лев... плече от чист... белья о глубок... дыхании с велик... сыщиком к ближ... леску у лохмат... пса за хорош... мужем по черн... полю голодн... Федоту от сыпуч... песка в недавн... встречу про давн... поездку к чудесн... месту про будущ... жену за каменн... горой ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К гороховому супу (Д.п,2 скл.) о погожем дне (П.п,2 скл.) за синию шляпу (В.п.,1 скл.) юному человеку (Д.п.,2 скл.) на нижнюю губу (В.п.,1 скл.) в ажурном шатре (П.п.,2 скл.) от горького вкуса (Р.п.,2 скл.) в дремучем лесу (Д.п.,2 скл.) у бодливого барана (Р.п.,2 скл.) о больном горле (П.п.,2 скл.) около рыжего кота (Р.п., 2 скл.) к пшеничному полю (Д.,2скл.) у опасного бандита (Р.п.,2скл.) к плещущему морю (Д.п.,2 скл.) у тихого голоса (Р.п.,2 скл.) о раннем завтраке (П.п,2 скл.) к раннему утру (Д.п.,2скл.) с детской...(Тв.п.,1 скл.) о хорошем...(П.п.,2 скл.) от хитрого...(Р.п.,2 скл.) на левом...(П.п.,2 скл.) от чистого...(Р.п.,2 скл.) о глубоком...(П.п.,2 скл.) с великим... (Тв.п.,2 скл.) у лохматого...(Р.п.,2 скл.) за хорошим...(Тв.п.,2 скл.) по черному...(Д.п.,2 скл.) голодному...(Д.п.,2 скл) от сыпучего...(Р.п.,2 скл.) в недавнюю...(В.п.,1 скл.) про давнюю...(В.п.,1 скл.) про будущею...(В.п.,1 скл.) к чудесному...(Д.п.,2 скл.) за каменной...(Тв.п.,1 скл.)
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