Помогите пожалуйста надо определить падеж вставить буквы и определить склонение: к горохов... супу о погож... дне за син... шляпу юн... человеку на нижн... губу в ажурн... шатре от горьк... вкуса в дремуч... лесу у бод...

Русский язык

Помогите пожалуйста надо определить падеж вставить буквы и определить склонение: к горохов... супу о погож... дне за син... шляпу юн... человеку на нижн... губу в ажурн... шатре от горьк... вкуса в дремуч... лесу у бодлив... барана о больн.. горле около рыж... кота к пшеничн... полю у опасн... бандита к плещущ... морю у тих... голоса о ранн... завтраке к ранн... утру с детск... одеждой о хорош... лыжнике от хитр... взгляда на лев... плече от чист... белья о глубок... дыхании с велик... сыщиком к ближ... леску у лохмат... пса за хорош... мужем по черн... полю голодн... Федоту от сыпуч... песка в недавн... встречу про давн... поездку к чудесн... месту про будущ... жену за каменн... горой ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость